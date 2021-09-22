На сайте мэра опубликовали данные об электронном голосовании в Москве
На сайте столичного мэра опубликовали подробные данные транзакций электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве. Данные доступны по ссылке: observer.mos.ru.
«Обзервер открывает доступ к блокчейн-сети, в которой хранится информация обо всех действиях, связанных с электронным голосованием. В частности, здесь сохраняются сведения о выдаче бюллетеней, получении голосов, их расшифровке и подсчете. Вы можете просматривать запись данных в блокчейне в режиме онлайн или скачать файл, содержащий полную информацию о ходе голосования», — говорится в публикации на сайте.
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. 20 сентября КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве и будет подавать иски в суд. Глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отрицал возможность манипуляции через онлайн-голосование, объяснив изменение результатов неверной тактикой тех политических сил, что призвали своих сторонников бойкотировать электронное голосование, в то время как «Единая Россия» и ряд других партий поступили наоборот.
В то же время Москва оказалась единственным регионом, где результаты электронного голосования не были опубликованы вовремя. В мэрии объяснили это необходимостью многократного пересчета из-за имевшейся опции отложенного голосования.
Вчера ЦИК опубликовал распределение мандатов в Госдуму VIII созыва после обработки 100% голосов. «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата, КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов.