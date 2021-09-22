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На сайте мэра опубликовали данные об электронном голосовании в Москве

Ведомости

На сайте столичного мэра опубликовали подробные данные транзакций электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве. Данные доступны по ссылке: observer.mos.ru.

«Обзервер открывает доступ к блокчейн-сети, в которой хранится информация обо всех действиях, связанных с электронным голосованием. В частности, здесь сохраняются сведения о выдаче бюллетеней, получении голосов, их расшифровке и подсчете. Вы можете просматривать запись данных в блокчейне в режиме онлайн или скачать файл, содержащий полную информацию о ходе голосования», — говорится в публикации на сайте.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. 20 сентября КПРФ заявила, что не признает результаты электронного голосования в Москве и будет подавать иски в суд. Глава столичного штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отрицал возможность манипуляции через онлайн-голосование, объяснив изменение результатов неверной тактикой тех политических сил, что призвали своих сторонников бойкотировать электронное голосование, в то время как «Единая Россия» и ряд других партий поступили наоборот.

В то же время Москва оказалась единственным регионом, где результаты электронного голосования не были опубликованы вовремя. В мэрии объяснили это необходимостью многократного пересчета из-за имевшейся опции отложенного голосования.

Вчера ЦИК опубликовал распределение мандатов в Госдуму VIII созыва после обработки 100% голосов. «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата, КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов.

Ранее по теме: Песков ответил на заявление о пересчете результатов онлайн-голосования в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных