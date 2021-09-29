Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от мандатов депутатов Госдумы
Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которые вошли в первую пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, подали заявления в Центризбирком (ЦИК) об отказе от мандатов депутатов Госдумы, сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления ЦИК.
Согласно проекту, от мандатов отказались еще два человека из первой пятерки: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. Единственным из пятерки, кто будет работать в Госдуме, станет уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. В пятницу, 24 сентября, ЦИК России утвердил итоги выборов. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.