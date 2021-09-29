Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от мандатов депутатов Госдумы

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которые вошли в первую пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, подали заявления в Центризбирком (ЦИК) об отказе от мандатов депутатов Госдумы, сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления ЦИК.