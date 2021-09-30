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На Украине заявили о возможной встрече Путина и Зеленского в конце 2021 года

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в конце 2021 г. или начале 2022 г., сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении украинского лидера.

«Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет», — сообщил собеседник издания.

26 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что контакты между президентами России и Украины Путиным и Зеленским необходимы, но маловероятны. Он пояснил, что российский лидер был готов встрече с Зеленским «еще вчера», однако камнем преткновения остается нежелание Украины выполнять достигнутые минские договоренности.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский готов встретиться с Путиным лишь в том случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины». Песков ответил, что обсуждение Крыма на встрече двух президентов невозможно. Формулировка, которую использовал Никифоров, по словам Пескова, ставит под сомнение проведение встречи.

При этом сам украинский лидер, отвечая на вопросы журналистов после выступления на 76-й Генассамблее ООН, заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.

Впервые Зеленский завил о желании провести встречу с Путиным в апреле этого года на фоне эскалации напряженности на востоке Украины. Президент Украины тогда предложил провести саммит в любой точке Донбасса. Путин ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в данном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных