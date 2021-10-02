В МИД заявили о завершении шагов для сертификации «Северного потока — 2»
Заместитель главы МИД России Александр Глушко заявил, что процедуры по сертификации «Северного потока — 2» идут, но ведомстве не исключают, что противники проекта сделают попытку этому помешать, передают РИА Новости. По словам Глушко, все необходимые шаги по реализации проекта были сделаны.
«Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта», – сказал он.
Ранее Клаус-Дитер Маубах, председатель правления Uniper, одного из пяти европейских инвесторов строительства газопровода, сообщил, что процесс сертификации займет длительное время, из-за чего начать поставки топлива этой зимой не удастся.
В Кремле отметили, что запуск «Северного потока — 2» идет своим чередом, но не назвали конкретные сроки начала работы.
Строительство газопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год завершилось в начале сентября.
Ранее уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Европе, будучи крупнейшим для России рынком сбыта газа, необходимо занять «жесткую позицию потребителей» в связанных с ценами на газ вопросах.
1 октября депутат Рады Илья Кива рассказал о риске развала Украины из-за поставок российского газа в Венгрию. «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Это решение депутат назвал «уничтожением украинской газотранспортной системы, приносящей в бюджет Украины ежегодно около $3 млрд».