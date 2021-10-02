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В МИД заявили о завершении шагов для сертификации «Северного потока — 2»

Ведомости

Заместитель главы МИД России Александр Глушко заявил, что процедуры по сертификации «Северного потока — 2» идут, но ведомстве не исключают, что противники проекта сделают попытку этому помешать, передают РИА Новости. По словам Глушко, все необходимые шаги по реализации проекта были сделаны. 

«Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта», – сказал он.

Ранее Клаус-Дитер Маубах, председатель правления Uniper, одного из пяти европейских инвесторов строительства газопровода, сообщил, что процесс сертификации займет длительное время, из-за чего начать поставки топлива этой зимой не удастся. 

В Кремле отметили, что запуск «Северного потока — 2» идет своим чередом, но не назвали конкретные сроки начала работы. 

Строительство газопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год завершилось в начале сентября. 

Ранее уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Европе, будучи крупнейшим для России рынком сбыта газа, необходимо занять «жесткую позицию потребителей» в связанных с ценами на газ вопросах. 

1 октября депутат Рады Илья Кива рассказал о риске развала Украины из-за поставок российского газа в Венгрию. «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Это решение депутат назвал «уничтожением украинской газотранспортной системы, приносящей в бюджет Украины ежегодно около $3 млрд».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных