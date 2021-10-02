В МИД заявили о завершении шагов для сертификации «Северного потока — 2»

Заместитель главы МИД России Александр Глушко заявил, что процедуры по сертификации «Северного потока — 2» идут, но ведомстве не исключают, что противники проекта сделают попытку этому помешать, передают РИА Новости. По словам Глушко, все необходимые шаги по реализации проекта были сделаны.