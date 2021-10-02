Захарова прокомментировала задержание журналиста «Комсомольской правды»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала историю с задержанием белорусского журналиста, который сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
«Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — сообщила Захарова в Telegram.
Она добавила, что посольство России в Минске постоянно контактирует с белорусской стороной по вопросам работы в Белоруссии «Комсомольской правды».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ранее говорил, что у редакции нет информации о местонахождении сотрудника, писали «РИА Новости». Можейко, по данным газеты, является автором публикации воспоминаний одноклассницы минского программиста Андрея Зельцера, который, по версии властей, убил офицера спецподразделения белорусского КГБ при штурме квартиры.
29 сентября доступ к сайту российского издания на территории республики был ограничен. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связывал блокировку сайта с этой публикацией. Журналист сообщал, что газета обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно.
В Кремле накануне сообщили, что не согласны с решением белорусских властей заблокировать доступ к сайту «Комсомольской правды» в Белоруссии. «Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также говорил, что Москва ожидает от Минска «обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии».