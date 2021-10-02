Захарова прокомментировала задержание журналиста «Комсомольской правды»

29 сентября доступ к сайту российского издания на территории республики был ограничен. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связывал блокировку сайта с этой публикацией. Журналист сообщал, что газета обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно.