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Кремль осудил блокировку сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии

Ведомости

Россия не согласна с решением белорусских властей заблокировать доступ к сайту «Комсомольской правды» в Белоруссии. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

«Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ», — заявил представитель Кремля. Песков добавил, что Москва ожидает от Минска «обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии».

Доступ к сайту российского издания на территории республики был ограничен 29 октября. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности».

Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связал блокировку сайта с публикацией воспоминаний одноклассницы минского программиста Андрея Зельцера, который, по версии властей, убил офицера спецподразделения белорусского КГБ при штурме квартиры. Сам Зельцер был убит в перестрелке. Сунгоркин сообщил, что издание обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных