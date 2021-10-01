Кремль осудил блокировку сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии

Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связал блокировку сайта с публикацией воспоминаний одноклассницы минского программиста Андрея Зельцера, который, по версии властей, убил офицера спецподразделения белорусского КГБ при штурме квартиры. Сам Зельцер был убит в перестрелке. Сунгоркин сообщил, что издание обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно.