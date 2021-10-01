Кремль осудил блокировку сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии
Россия не согласна с решением белорусских властей заблокировать доступ к сайту «Комсомольской правды» в Белоруссии. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами.
«Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ», — заявил представитель Кремля. Песков добавил, что Москва ожидает от Минска «обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии».
Доступ к сайту российского издания на территории республики был ограничен 29 октября. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности».
Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связал блокировку сайта с публикацией воспоминаний одноклассницы минского программиста Андрея Зельцера, который, по версии властей, убил офицера спецподразделения белорусского КГБ при штурме квартиры. Сам Зельцер был убит в перестрелке. Сунгоркин сообщил, что издание обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно.