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Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за блокировку немецких каналов RT

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы немецкоязычной редакции Russia Today, в противном случае самому видеохостингу может грозить блокировка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ведомство направило руководству компании Google письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ Russia Today». В сообщении отмечается, что за такие действия YouTube может быть признан причастным к нарушению «основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора». «В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении Роскомнадзора (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне RT сообщил, что в Youtube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной Германии против России» и потребовала ответных санкций против немецких СМИ в России, в частности запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. В Google вскоре объяснили блокировку каналов тем, что они распространяли недостоверные сведения о коронавирусе.

Позже МИД России назвал блокировку каналов «актом беспрецедентной информационной агрессии» и сообщил о решении обратиться в «компетентные органы» с целью разработки «в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер».

Ранее по теме: Google объяснил удаление каналов немецкого подразделения RT в Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных