Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за блокировку немецких каналов RT

Накануне RT сообщил, что в Youtube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной Германии против России» и потребовала ответных санкций против немецких СМИ в России, в частности запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. В Google вскоре объяснили блокировку каналов тем, что они распространяли недостоверные сведения о коронавирусе.