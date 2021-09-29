Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за блокировку немецких каналов RT
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы немецкоязычной редакции Russia Today, в противном случае самому видеохостингу может грозить блокировка. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ведомство направило руководству компании Google письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ Russia Today». В сообщении отмечается, что за такие действия YouTube может быть признан причастным к нарушению «основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора». «В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении Роскомнадзора (цитата по «Интерфаксу»).
Накануне RT сообщил, что в Youtube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной Германии против России» и потребовала ответных санкций против немецких СМИ в России, в частности запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. В Google вскоре объяснили блокировку каналов тем, что они распространяли недостоверные сведения о коронавирусе.
Позже МИД России назвал блокировку каналов «актом беспрецедентной информационной агрессии» и сообщил о решении обратиться в «компетентные органы» с целью разработки «в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер».