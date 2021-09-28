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Google объяснил удаление каналов немецкого подразделения RT в Youtube

Ведомости

Два канала немецкого подразделения телеканала RT в Youtube были удалены, так как они распространяли ложные сведения о коронавирусе, заявили в пресс-службе Google.

«RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео», — говорится в заявлении компании (цитата по «Интерфаксу»). Там добавили, что во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, «используя другой канал».

«В результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования Youtube», — уточнили в Google.

Ранее сегодня RT сообщал, что в Youtube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян потребовала ответных санкций против немецких СМИ в России, в частности, запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве.

«Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству России», — написала Симоньян.

Позже по поводу блокировки каналов RT высказалась и представитель МИД России Мария Захарова. Она анонсировала публикацию комментария ведомства и отметила одновременность блокировки с сегодняшним возбуждением нового уголовного дела против Алексея Навального и его соратников.

Ранее по теме: Youtube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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