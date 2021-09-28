Google объяснил удаление каналов немецкого подразделения RT в Youtube

«RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео», — говорится в заявлении компании (цитата по «Интерфаксу»). Там добавили, что во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, «используя другой канал».