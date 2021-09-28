СК возбудил новое уголовное дело против Навального
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом, сообщается на сайте ведомства. Фигурантами дела также являются экс-глава организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, запрещена и ликвидирована) Леонид Волков, экс-директор ФБК Иван Жданов и ряд других лиц.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом). Против еще ряда лиц возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). В списке фигурантов — экс-юрист ФБК Любовь Соболь, руководитель отдела расследования фонда Георгий Албуров, сотрудник организации Руслан Шаведдинов, руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади и оператор фонда Павел Зеленский.
По версии следствия, не позднее 2014 г. Навальный, являясь учредителем ФБК, создал «экстремистское сообщество и руководил им». В это же время «к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов». СК утверждает, что Навальный создал «экстремистское сообщество» с целью «изменить основы конституционного строя» и подорвать «общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации», сказано в сообщении СК.
СК утверждает, что руководители и участники ФБК совершали преступления экстремистской направленности, среди которых:
- Создание Навальным и руководство им совместно с Волковым и Ждановым НКО, признанной иноагентом;
- Призывы граждан к участию в несогласованных митингах 23 и 31 января и 21 апреля 2021 г.;
- Публикация Волковым и Ждановым в августе этого года, после запрета деятельности ФБК в России, видео с призывом финансировать «Команду Навального»;
- Призыв к несовершеннолетним участвовать в несогласованном митинге 23 января;
- Призывы к насильственному изменению основ конституционного строя России через революцию и к борьбе против государственной власти с использованием насильственных действий.
В целом, по данным ведомства, для обеспечения деятельности ФБК, его финансирования, «создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности» и вовлечения туда новых участников были учреждены восемь некоммерческих организаций (НКО), включая «Штабы Навального». Кроме того, участники фонда использовали социальные сети, сайты и Youtube-канал «Алексей Навальный» для «пропаганды преступной деятельности», утверждает ведомство.
В СК полагают, что деятельность ФБК была направлена на дискредитацию органов государственной власти и их политики, «дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, а также на организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».
Также в сообщении ведомства сказано, что участники ФБК с 2014 по 2021 г. систематически проводили несогласованные акции, на которых призывали людей к экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, в ходе этих мероприятий «совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина». Наконец, акции вредили общественному порядку и безопасности, говорится в заявлении СК.
9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. Такое решение было принято по иску московской прокуратуры во исполнение поручения Генпрокуратуры. Как пояснили в ведомстве, «под прикрытием либеральных лозунгов» организация Навального занималась «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
6 августа Министерство юстиции России включило ФБК, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. 10 августа ФБК и ФЗПГ были внесены в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 31 августа ФБК официально прекратил существование как юрлицо в России.
Навальный в данный момент находится в тюрьме. В феврале суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, которое он ранее провел под домашним арестом, Навальный пробудет в заключении около 2,5 лет.