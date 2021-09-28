СК возбудил новое уголовное дело против Навального

Также в сообщении ведомства сказано, что участники ФБК с 2014 по 2021 г. систематически проводили несогласованные акции, на которых призывали людей к экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, в ходе этих мероприятий «совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина». Наконец, акции вредили общественному порядку и безопасности, говорится в заявлении СК.