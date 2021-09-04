Захарова рассказала о финансировании деятельности Навального через иностранные посольства
Проекты Алексея Навального получали финансирование через пожертвования от иностранных посольств, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, – десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», – написала она в своем Telegram-канале.
Больше всего донатов поступило от дипмиссий США и ФРГ, добавила она.
6 августа Министерство юстиции России включило ФБК, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. 10 августа ФБК и ФЗПГ были внесены в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 31 августа ФБК официально прекратил свою деятельность как юрлицо в России.