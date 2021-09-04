Захарова рассказала о финансировании деятельности Навального через иностранные посольства

«Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, – десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», – написала она в своем Telegram-канале.