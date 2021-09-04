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Захарова рассказала о финансировании деятельности Навального через иностранные посольства

Ведомости

Проекты Алексея Навального получали финансирование через пожертвования от иностранных посольств, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, – десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», – написала она в своем Telegram-канале. 

Больше всего донатов поступило от дипмиссий США и ФРГ, добавила она.

6 августа Министерство юстиции России включило ФБК, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движение «Штабы Навального» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. 10 августа ФБК и ФЗПГ были внесены в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. 31 августа ФБК официально прекратил свою деятельность как юрлицо в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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