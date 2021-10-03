Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в формате тет-а-тет с главой России Владимиром Путиным может быть результативной. Он сообщил о готовности к встрече и назвал этот шаг правильным, передают «РИА Новости».
«Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента РФ не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», — цитирует издание Зеленского.
Президент также рассказал о готовности к встрече в «нормандском формате». Это поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма, отметил Зеленский.
В конце сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что контакты между президентами России и Украины необходимы, но маловероятны.
Песков пояснил, что президент был готов встрече с Зеленским «еще вчера», однако камнем преткновения остается нежелание Украины выполнять достигнутые минские договоренности.
12 сентября Украина назвала условие встречи Зеленского с российским лидером. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что произойдет это только в том случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины».