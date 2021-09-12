На Украине назвали условие для встречи Зеленского и Путина
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины», заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
По его словам, Зеленский готов лично встретиться с Путиным на любой нейтральной территории в любое время.
«Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются насчет этой встречи, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего естественно Россия не хочет», – рассказал он в интервью телеканалу «Дом».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о принадлежности Крыма не может стать темой обсуждения на встрече лидеров двух государств.
10 сентября в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Зеленский заявил о вероятности войны Украины и России. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос модератора форума.