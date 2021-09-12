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На Украине назвали условие для встречи Зеленского и Путина

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины», заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский готов лично встретиться с Путиным на любой нейтральной территории в любое время.

«Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются насчет этой встречи, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего естественно Россия не хочет», – рассказал он в интервью телеканалу «Дом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о принадлежности Крыма не может стать темой обсуждения на встрече лидеров двух государств. 

10 сентября в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Зеленский заявил о вероятности войны Украины и России. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос модератора форума.

Ранее по теме: Песков: принадлежность Крыма не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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