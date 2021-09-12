На Украине назвали условие для встречи Зеленского и Путина

«Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются насчет этой встречи, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего естественно Россия не хочет», – рассказал он в интервью телеканалу «Дом».