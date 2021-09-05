Песков: принадлежность Крыма не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского

«Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну – Крым с какой точки зрения? Явно не с той точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться – что называется, воз и ныне там», – рассказал он.