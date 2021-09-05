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Песков: принадлежность Крыма не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского

Ведомости

Вопрос о принадлежности Крыма не может стать темой обсуждения на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну – Крым с какой точки зрения? Явно не с той точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться – что называется, воз и ныне там», – рассказал он.

Путин, добавил Песков, подтвердил готовность встретиться с украинским коллегой, однако «взаимной политической воли» из Киеве пока не последовало.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва и Киев не отвергают возможности встречи двух президентов, однако такая встреча в текущем году маловероятна. 

3 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономической форуме (ВЭФ) Путин выразил уверенность в том, что Россия и Украина рано или поздно полностью восстановят свои отношения.

В июле Путин опубликовал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. По мнению президента, сейчас на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада, что негативно сказывается на независимости республики. При этом Путин подчеркнул, что Москва открыта для диалога с Киевом и готова обсуждать самые сложные вопросы.

Ранее по теме: США и Украина назвали «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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