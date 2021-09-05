Песков: принадлежность Крыма не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского
Вопрос о принадлежности Крыма не может стать темой обсуждения на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну – Крым с какой точки зрения? Явно не с той точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться – что называется, воз и ныне там», – рассказал он.
Путин, добавил Песков, подтвердил готовность встретиться с украинским коллегой, однако «взаимной политической воли» из Киеве пока не последовало.
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Москва и Киев не отвергают возможности встречи двух президентов, однако такая встреча в текущем году маловероятна.
3 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономической форуме (ВЭФ) Путин выразил уверенность в том, что Россия и Украина рано или поздно полностью восстановят свои отношения.
В июле Путин опубликовал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. По мнению президента, сейчас на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада, что негативно сказывается на независимости республики. При этом Путин подчеркнул, что Москва открыта для диалога с Киевом и готова обсуждать самые сложные вопросы.