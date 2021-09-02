США и Украина назвали «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности
Украина и США рассматривают газопровод «Северный поток – 2» как угрозу энергетической безопасности Европы, говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве двух стран, опубликованном на сайте президента Украины.
«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности», — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что США намерены продолжать принимать меры, предусмотренные законодательством, и энергетическую дипломатию, чтобы сохранить транзит газа через Украину и обеспечить его безопасность в переходный период, а также не допустить использование Москвой энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США «поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников».
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС. Он добавил, что российская сторона может даже увеличить поставки при наличии спроса. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.
«Северный поток — 2» — строящийся газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.