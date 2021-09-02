США и Украина назвали «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС. Он добавил, что российская сторона может даже увеличить поставки при наличии спроса. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.