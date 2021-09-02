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США и Украина назвали «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности

Ведомости

Украина и США рассматривают газопровод «Северный поток – 2» как угрозу энергетической безопасности Европы, говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве двух стран, опубликованном на сайте президента Украины.

«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что США намерены продолжать принимать меры, предусмотренные законодательством, и энергетическую дипломатию, чтобы сохранить транзит газа через Украину и обеспечить его безопасность в переходный период, а также не допустить использование Москвой энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США «поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников».

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС. Он добавил, что российская сторона может даже увеличить поставки при наличии спроса. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.

«Северный поток — 2» — строящийся газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.

Ранее по теме: «Северный поток – 2» достроили?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных