Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата в ответ на аналогичное решение властей Северной Македонии в отношении российского дипломата, сообщил МИД России.
«4 октября Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в сообщении.
МИД Северной Македонии 14 мая объявил российского дипломата персоной нон грата в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях. Конкретных обвинений ему не предъявлялось.
Российский посол в Скопье был вызван в МИД. Там ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон грата дипломату покинуть территорию страны. Позже, в июне, министерство иностранных дел России также объявило персоной нон грата сотрудника посольства Республики Северная Македония в Москве и предписало ему покинуть страну. В августе власти Северной Македонии объявили персоной нон грата еще одного сотрудника посольства РФ в Скопье.