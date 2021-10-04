Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии

Российский посол в Скопье был вызван в МИД. Там ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон грата дипломату покинуть территорию страны. Позже, в июне, министерство иностранных дел России также объявило персоной нон грата сотрудника посольства Республики Северная Македония в Москве и предписало ему покинуть страну. В августе власти Северной Македонии объявили персоной нон грата еще одного сотрудника посольства РФ в Скопье.