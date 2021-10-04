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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии

Ведомости

Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата в ответ на аналогичное решение властей Северной Македонии в отношении российского дипломата, сообщил МИД России.

«4 октября Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в сообщении.

МИД Северной Македонии 14 мая объявил российского дипломата персоной нон грата в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях. Конкретных обвинений ему не предъявлялось.

Российский посол в Скопье был вызван в МИД. Там ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон грата дипломату покинуть территорию страны. Позже, в июне, министерство иностранных дел России также объявило персоной нон грата сотрудника посольства Республики Северная Македония в Москве и предписало ему покинуть страну. В августе власти Северной Македонии объявили персоной нон грата еще одного сотрудника посольства РФ в Скопье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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