Северная Македония высылает второго за год российского дипломата
Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата российского дипломата, ему необходимо покинуть страну. Об этом завил глава МИДа республики Буяра Османи, передает местное агентство МИА. Последний раз сотрудника российского МИДа высылали из страны в мае.
«МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим», — сказал Османи во время брифинга. Повод для высылки российского дипработника он не уточнил.
На сайте МИД Северной Македонии и в его аккаунтах в соцсетях пока не публиковалось информация о высылке российского дипломата.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что ответ на высылку дипломата из Северной Македонии будет основан принципе взаимности. «Естественно, как это принято в дипломатические сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства ТАСС.
МИД Северной Македонии 14 мая объявил российского дипломата персоной нон грата в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях. Конкретных обвинений ему не предъявлялось. Российский посол в Скопье был вызван в МИД. Там ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон грата дипломату покинуть территорию страны. Позже, в июне, министерство иностранных дел России также объявило персоной нон грата сотрудника посольства Республики Северная Македония в Москве и предписало ему покинуть страну.