Северная Македония высылает второго за год российского дипломата

МИД Северной Македонии 14 мая объявил российского дипломата персоной нон грата в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях. Конкретных обвинений ему не предъявлялось. Российский посол в Скопье был вызван в МИД. Там ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон грата дипломату покинуть территорию страны. Позже, в июне, министерство иностранных дел России также объявило персоной нон грата сотрудника посольства Республики Северная Македония в Москве и предписало ему покинуть страну.