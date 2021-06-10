Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Республики Северная Македония в Москве, говорится на сайте МИД.
«Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" дипломата Посольства России в Скопье», — пояснили в министерстве.
МИД Северной Македонии 14 мая объявил российского дипломата персоной нон грата в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях. Конкретных обвинений ему не предъявлялось. Российский посол в Скопье был вызван в МИД. Там ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон грата дипломату покинуть территорию страны.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами. Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российского посольства. 28 апреля Москва в качестве ответной меры на их действия также объявила о высылке сотрудников посольств этих стран.