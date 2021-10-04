Грузия не намерена экстрадировать Саакашвили на Украину

Саакашвили был заочно приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий в связи с помилованием четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 г. Экс-президент получил еще шесть лет лишения свободы по другому обвинению — в организации нападения на критиковавшего его депутата Валерия Гелашвили в 2005 г.