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Грузия не намерена экстрадировать Саакашвили на Украину

Ведомости

Грузия не будет экстрадировать экс-президента Михаила Саакашвили на Украину. Такое заявление сделала сегодня на брифинге вице-премьер Тая Цулукиани.

«Передача гражданина государству, которое этого требует, может произойти в том случае, если в той стране он проходит по уголовным делам», — сказала Цулукиани, которая также занимает пост министра культуры, спорта и молодежи.

Вице-премьер добавила, что у грузинских властей «нет никакого желания» передавать Саакашвили Украине для того, чтобы он отбывал там присужденный в Грузии срок. Саакашвили, занимавший должность президента Грузии с 2004 по 2013 год, был лишен грузинского гражданство и в настоящее время является гражданином Украины.

Саакашвили задержали 1 октября после пересечения границы страны, которую он покинул за несколько дней до истечения своего второго президентского срока. Власти Грузии неоднократно обещали, что экс-президента арестуют по возвращению на родину. В частности, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили пообещал, что опальный президент отсидит весь назначенный ему тюремный срок.

Саакашвили был заочно приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий в связи с помилованием четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 г. Экс-президент получил еще шесть лет лишения свободы по другому обвинению — в организации нападения на критиковавшего его депутата Валерия Гелашвили в 2005 г.

Кроме того, 53-летний политик обвиняется в насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 г., незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда оппозиционному бизнесмену Бадри Патаркацишвили и растрате бюджетных средств. Все обвинения, которые сейчас рассматривают суды, он отвергает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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