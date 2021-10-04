Грузия не намерена экстрадировать Саакашвили на Украину
Грузия не будет экстрадировать экс-президента Михаила Саакашвили на Украину. Такое заявление сделала сегодня на брифинге вице-премьер Тая Цулукиани.
«Передача гражданина государству, которое этого требует, может произойти в том случае, если в той стране он проходит по уголовным делам», — сказала Цулукиани, которая также занимает пост министра культуры, спорта и молодежи.
Вице-премьер добавила, что у грузинских властей «нет никакого желания» передавать Саакашвили Украине для того, чтобы он отбывал там присужденный в Грузии срок. Саакашвили, занимавший должность президента Грузии с 2004 по 2013 год, был лишен грузинского гражданство и в настоящее время является гражданином Украины.
Саакашвили задержали 1 октября после пересечения границы страны, которую он покинул за несколько дней до истечения своего второго президентского срока. Власти Грузии неоднократно обещали, что экс-президента арестуют по возвращению на родину. В частности, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили пообещал, что опальный президент отсидит весь назначенный ему тюремный срок.
Саакашвили был заочно приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий в связи с помилованием четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 г. Экс-президент получил еще шесть лет лишения свободы по другому обвинению — в организации нападения на критиковавшего его депутата Валерия Гелашвили в 2005 г.
Кроме того, 53-летний политик обвиняется в насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 г., незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда оппозиционному бизнесмену Бадри Патаркацишвили и растрате бюджетных средств. Все обвинения, которые сейчас рассматривают суды, он отвергает.