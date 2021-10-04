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В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца 2021 года

Ведомости

Никаких предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца этого года на данный момент нет, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок [для встречи до конца этого года] для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось», — сказал он. 

В то же время Песков напомнил, что Путин никогда не отвергал возможность встречи с Зеленским и, наоборот, выражал готовность ее провести. По словам Пескова, для этого было бы хорошо определиться с темами для обсуждения, однако Кремль на данный момент не зафиксировал никакого продвижения в этом вопросе.

Зеленский неоднократно выражал заинтересованность во встрече с Путиным. В последний раз украинский президент заявил об этом накануне, отметив, что готов побеседовать как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата». При этом Зеленский отметил, что окружение Путина не хочет, чтобы встреча состоялась в формате тет-а-тет, потому что она «может принести неожиданный результат». 

12 сентября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что встреча президента с Путиным может произойти только в случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины». Песков же говорил, что «камнем преткновения» остается нежелание Украины выполнять достигнутые минские договоренности.

Ранее по теме: Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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