В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца 2021 года

В то же время Песков напомнил, что Путин никогда не отвергал возможность встречи с Зеленским и, наоборот, выражал готовность ее провести. По словам Пескова, для этого было бы хорошо определиться с темами для обсуждения, однако Кремль на данный момент не зафиксировал никакого продвижения в этом вопросе.