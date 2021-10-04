В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца 2021 года
Никаких предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца этого года на данный момент нет, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Пока, честно говоря, никаких предпосылок [для встречи до конца этого года] для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось», — сказал он.
В то же время Песков напомнил, что Путин никогда не отвергал возможность встречи с Зеленским и, наоборот, выражал готовность ее провести. По словам Пескова, для этого было бы хорошо определиться с темами для обсуждения, однако Кремль на данный момент не зафиксировал никакого продвижения в этом вопросе.
Зеленский неоднократно выражал заинтересованность во встрече с Путиным. В последний раз украинский президент заявил об этом накануне, отметив, что готов побеседовать как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата». При этом Зеленский отметил, что окружение Путина не хочет, чтобы встреча состоялась в формате тет-а-тет, потому что она «может принести неожиданный результат».
12 сентября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что встреча президента с Путиным может произойти только в случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины». Песков же говорил, что «камнем преткновения» остается нежелание Украины выполнять достигнутые минские договоренности.