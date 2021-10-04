Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области

Владимир Сипягин, представляющий партию ЛДПР, был избран губернатором Владимирской области в 2018 г. О его переходе в Госдуму «Ведомости» узнали в феврале этого года, однако в пресс-службе главы региона опровергали эту информацию. Один из собеседников издания рассказал тогда, что с момента своего избрания на пост губернатора политик «не укрепил популярность». Более того, согласно данным опросов, которые ФСО проводила в начале 2021 г., уровень недоверия к Сипягину почти вдвое превышал уровень доверия.