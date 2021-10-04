Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Авдеев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области», — говорится в указе.
Тем же указом Путин принял отставку Владимира Сипягина с поста главы данного региона. О досрочном сложении полномочий чиновник объявил 29 сентября. Он сообщил, что переходит работать в Госдуму.
Авдеев был депутатом Госдумы с 2016 г. Перед этим, с 2015 по 2016 г., работал заместителем губернатора Калужской области. До этого, с 2010 по 2015 г., Авдеев занимал посты заместителя главы администрации Обнинска и мэра этого города.
Владимир Сипягин, представляющий партию ЛДПР, был избран губернатором Владимирской области в 2018 г. О его переходе в Госдуму «Ведомости» узнали в феврале этого года, однако в пресс-службе главы региона опровергали эту информацию. Один из собеседников издания рассказал тогда, что с момента своего избрания на пост губернатора политик «не укрепил популярность». Более того, согласно данным опросов, которые ФСО проводила в начале 2021 г., уровень недоверия к Сипягину почти вдвое превышал уровень доверия.