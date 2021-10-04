Матвиенко анонсировала встречу Путина и Пашиняна
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подготовке встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает «РИА Новости».
«Тон взаимодействия задают руководители наших стран. В этом году уже состоялись три личных встречи. В ближайшее время готовится новая личная встреча», — сказала спикер Совета Федерации на встрече с председателем нацсобрания Армении Аленом Симоняном.
«Наши отношения носят дружеский и стратегический характер. Безусловно, роль парламента в этом очень высока. Мы удовлетворены тем, как работала наша межпарламентская комиссия», — добавила Матвиенко.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча лидеров двух стран будет личной. О ее сроках Кремль сообщит позднее.
Последний раз Путин и Пашинян беседовали 27 августа в формате телефонного разговора. Тогда лидеры двух стран обсудили вопросы нагорно-карабахского урегулирования и текущую на тот момент обстановку на армяно-азербайджанской границе, сообщала пресс-служба Кремля. 7 июля в Москве состоялись переговоры глав государств.