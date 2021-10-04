Путин назначил замглавы Минстроя Егорова врио губернатора Тамбовской области

Егоров является замминистра строительства и ЖКХ с 29 декабря 2018 г. Кроме того, 11 декабря 2019 г. его назначили главным государственным жилищным инспектором России. До этого он также занимал посты советника главы Минстроя и советника губернатора Тюменской области.