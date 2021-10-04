Путин назначил замглавы Минстроя Егорова врио губернатора Тамбовской области
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», — говорится в указе.
Тем же указом Путин принял отставку Александра Никитина с поста главы данного региона. Чиновник оставил должность по собственному желанию, следует из документа. Указ вступает в силу со дня подписания.
Егоров является замминистра строительства и ЖКХ с 29 декабря 2018 г. Кроме того, 11 декабря 2019 г. его назначили главным государственным жилищным инспектором России. До этого он также занимал посты советника главы Минстроя и советника губернатора Тюменской области.
Никитин впервые возглавил Тамбовскую область 13 сентября 2015 г. 21 сентября 2020 г. вступил в ту же должность на новый срок. Ранее, с конца 2012 г., являлся членом комиссии Совета законодателей России по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.