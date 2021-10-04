В Госдуме предложили увеличить число комитетов
В Госдуме следующего созыва предлагается увеличить число комитетов до 32 вместо текущих 26, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.
«Обсудили [на заседании], какие вопросы будут обсуждаться на первом заседании, кто первый откроет заседание, перечень и состав комитетов, вице-спикеры, вот это содержание повестки. В течение трех заседаний решим все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям. Будет 32 комитета, увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов власти», — сказал Жуков журналистам.
В частности, комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике предлагается разделить на три комитета: комитет по физкультуре и спорту, по туризму и по молодежной политике, отметил он.
24 сентября ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил дату первого пленарного заседания Государственной думы нового созыва на 12 октября.