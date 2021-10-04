В Госдуме предложили увеличить число комитетов

«Обсудили [на заседании], какие вопросы будут обсуждаться на первом заседании, кто первый откроет заседание, перечень и состав комитетов, вице-спикеры, вот это содержание повестки. В течение трех заседаний решим все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям. Будет 32 комитета, увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов власти», — сказал Жуков журналистам.