Путин освободил Кузнецову от должности омбудсмена по правам детей

Путин ранее сообщил, что Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Шмелева — комиссию по образованию и науке, Проценко — по здравоохранению, Кузнецова — по защите материнства, детства и поддержке семьи.