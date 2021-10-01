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Путин освободил Кузнецову от должности омбудсмена по правам детей

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анны Кузнецовой от должности уполномоченного при президенте РФ по правам детей. Ранее Кузнецова получила мандат депутата Госдумы от «Единой России».

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка в связи с её избрание депутатом Государственной думы», — говорится в указе. 

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Партию «Единая Россия» на выборах возглавила «пятерка», в которую вошли Кузнецова, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. Кузнецова — единственная из «пятерки», кто пойдет в Госдуму. 

Путин ранее сообщил, что Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Шмелева — комиссию по образованию и науке, Проценко — по здравоохранению, Кузнецова — по защите материнства, детства и поддержке семьи. 

В пятницу, 24 сентября, ЦИК России утвердил итоги выборов. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Ранее по теме: Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от мандатов депутатов Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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