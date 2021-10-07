МИД пообещал ответить на сокращение российской миссии при НАТО

Ранее Столтенберг обвинял Москву в срыве заседания совета «Россия — НАТО» в 2020 г. Совет, учрежденный в 2002 г., не провел ни одного заседания с лета 2019 г. По словам Столтенберга, это произошло потому, что Москва не ответила согласием на приглашение созвать его. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в ответ, что Россия не отказывается участвовать в заседаниях совета, но хочет убрать из их повестки украинский вопрос и предлагает восстановить контакты по линии военных, на что, в свою очередь, не идет сам альянс.