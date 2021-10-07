МИД пообещал ответить на сокращение российской миссии при НАТО
Россия ответит на решение НАТО сократить численность российского постпредства при военном альянсе, заявила в пятницу представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, российской стороной прорабатываются соответствующие меры.
«Натовцы не раз, в том числе, кстати, и буквально недавно, просили назначить в Брюсселе российского постоянного представителя, не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности. И вот мы получаем то, что получили», — сказала она (цитата по РИА Новости).
По словам Захаровой, российская сторона получила уведомление о решении в среду, 6 октября. «Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным. Удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было», — добавила она.
Накануне в Североатлантическом альянсе приняли решение уменьшить российскую миссию вдвое — до десяти человек. Восемь сотрудников представительства РФ лишили аккредитации на основании того, что они якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки», еще две позиции были упразднены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что решение выслать представителей российской миссии связано не с конкретными действиями России, а с усилением «вредоносной деятельности» с ее стороны в целом.
Замглавы МИДа Александр Грушко отреагировал на шаг альянса критикой предыдущих заявлений со стороны НАТО о стремлении к деэскалации в отношениях с Россией. «После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы"», — заявил дипломат. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что НАТО «практически полностью» уничтожило возможности нормализации отношений с Россией.
Ранее Столтенберг обвинял Москву в срыве заседания совета «Россия — НАТО» в 2020 г. Совет, учрежденный в 2002 г., не провел ни одного заседания с лета 2019 г. По словам Столтенберга, это произошло потому, что Москва не ответила согласием на приглашение созвать его. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в ответ, что Россия не отказывается участвовать в заседаниях совета, но хочет убрать из их повестки украинский вопрос и предлагает восстановить контакты по линии военных, на что, в свою очередь, не идет сам альянс.
НАТО уже несколько раз высылала сотрудников российского постпредства: в конце марта 2018 г. на фоне скандала вокруг дела Скрипалей альянс забрал аккредитацию у семерых сотрудников миссии и отказал в ней еще троим. В апреле 2015 г. ее численность была сокращена на более чем 20 человек — до 30 сотрудников. В апреле 2009 г. были высланы два сотрудника постпредства, также под предлогом обвинения в ведении разведывательной деятельности.