Столтенберг объяснил решение НАТО выслать российских дипломатов
Решение НАТО выслать восемь представителей российской миссии при альянсе связано с усилением «вредоносной деятельности России», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания совета НАТО.
«Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки», — сообщил Столтенберг (цитата по ТАСС).
Ранее Sky News сообщил, что руководство НАТО решило выслать восемь сотрудников российской миссии при Североатлантическом альянсе из Брюсселя за «враждебную деятельность» и упразднить еще две должности — таким образом, штатное число дипломатов снизится до десяти. Позже Североатлантический альянс подтвердил сокращение миссии России с 20 до 10 человек и высылку из Брюсселя восьми дипломатов.
Ранее замглавы МИДа Александр Грушко заявлял, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял Москву в не состоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выражал сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и Грушко заявили, что после подобных действий НАТО возобновление диалога альянса с Россией и нормализация отношений подорваны.