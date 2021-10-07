Песков прокомментировал решение НАТО выслать российских дипломатов
Решение НАТО выслать сотрудников российской миссии при альянсе из Брюсселя практически полностью подрывает перспективы нормализации отношений и возобновления диалога России и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрываются практически полностью», — подчеркнул Песков.
Sky News сообщал, что руководство НАТО решило выслать восемь сотрудников российской миссии при Североатлантическом альянсе из Брюсселя за «враждебную деятельность» и упразднить еще две должности, таким образом штатное число дипломатов снизится до десяти. Североатлантический альянс подтвердил сокращение миссии России с 20 до 10 человек и высылку из Брюсселя восьми дипломатов, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.
Ранее замглавы МИДа Александр Грушко заявлял, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выражал сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.