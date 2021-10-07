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Песков прокомментировал решение НАТО выслать российских дипломатов

Ведомости

Решение НАТО выслать сотрудников российской миссии при альянсе из Брюсселя практически полностью подрывает перспективы нормализации отношений и возобновления диалога России и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрываются практически полностью», — подчеркнул Песков.

Sky News сообщал, что руководство НАТО решило выслать восемь сотрудников российской миссии при Североатлантическом альянсе из Брюсселя за «враждебную деятельность» и упразднить еще две должности, таким образом штатное число дипломатов снизится до десяти. Североатлантический альянс подтвердил сокращение миссии России с 20 до 10 человек и высылку из Брюсселя восьми дипломатов, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

Ранее замглавы МИДа Александр Грушко заявлял, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выражал сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его. 

Ранее по теме: МИД усомнился в желании НАТО разговаривать с Россией после высылки дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных