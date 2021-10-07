МИД усомнился в желании НАТО разговаривать с Россией после высылки дипломатов
Руководители НАТО ранее призывали возобновить диалог с Россией и провести деэскалацию в отношениях с ней, однако после сообщений о высылке российских дипломатов в искренность таких заявлений никто не верит, заявил газете «Коммерсантъ» замглавы МИДа Александр Грушко.
«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — заявил Грушко. Он отметил, что после «впечатляющего завершения афганской эпопеи» альянс не мог обойтись без заявлений о «российской угрозе».
Sky News сообщал, что руководство НАТО решило выслать восемь сотрудников российской миссии при Североатлантическом альянсе из Брюсселя за «враждебную деятельность» и упразднить еще две должности, таким образом штатное число дипломатов снизится до десяти. Североатлантический альянс подтвердил сокращение миссии России с 20 до 10 человек и высылку из Брюсселя восьми дипломатов, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.
Ранее Грушко заявлял, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выражал сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.