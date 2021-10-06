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НАТО вышлет восемь российских дипломатов «за враждебную деятельность»

Ведомости

Руководство НАТО приняло решение выслать восемь сотрудников российской миссии при военном альянсе из Брюсселя за «враждебную деятельность» и упразднить должности еще двух, таким образом сокращая численность дипломатов до десяти человек. Об этом сообщает Sky News. 

«НАТО решила вдвое уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, включая убийства и шпионаж», — написала редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter. 

По информации телеканала, альянс вышлет дипломатов, «которых считают необъявленными сотрудниками разведки». 

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выражал сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его. 

Ранее по теме: Столтенберг и Байден обсудили усиление поддержки Украины и Грузии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных