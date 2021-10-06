НАТО вышлет восемь российских дипломатов «за враждебную деятельность»
Руководство НАТО приняло решение выслать восемь сотрудников российской миссии при военном альянсе из Брюсселя за «враждебную деятельность» и упразднить должности еще двух, таким образом сокращая численность дипломатов до десяти человек. Об этом сообщает Sky News.
«НАТО решила вдвое уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, включая убийства и шпионаж», — написала редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.
По информации телеканала, альянс вышлет дипломатов, «которых считают необъявленными сотрудниками разведки».
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выражал сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.