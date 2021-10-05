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Столтенберг и Байден обсудили усиление поддержки Украины и Грузии

Ведомости

Генеральный секретарь военного альянса НАТО Йенс Столтенберг в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости наращивания усилий по поддержке Украины и Грузии. Об этом он заявил на семинаре в Вашингтоне, который провели Джорджтаунский университет и Институт Брукингса, передает ТАСС.

«Мой сигнал союзникам и, в действительности, то, что я вчера [в понедельник] обсуждал с президентом Байденом, заключается в следующем: нам необходимо активизировать [свои усилия по оказанию содействия Грузии и Украине], делать больше для стран, желающих вступить [в НАТО]», — сказал генсек альянса.

«Пока они не являются членами [блока], нам следует предоставлять [им] больше поддержки, более значительную подготовку, более значительное укрепление потенциала, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией, строить свои институты в области безопасности и обороны», — полагает Столтенберг.

Помимо этого, генеральный секретарь альянса оценил перспективы вступления Украины и Грузии в НАТО.

«Мы поддерживаем усилия, направленные на то, чтобы модернизировать, реформировать [армии Украины и Грузии], добиться того, чтобы они соответствовали стандартам НАТО. И когда 30 союзников [по НАТО] согласятся с тем, что они [Грузия и Украина] готовы присоединиться, они присоединятся», — утверждал генсек. «Не могу сказать, — уточнил Столтенберг, — когда это произойдет». «Но это — единственный способ, который можно использовать в данной ситуации», — отметил он и добавил: «Сказав это, могу добавить: думаю, очевидно, что такое не произойдет завтра — их [Киева и Тбилиси] вступление [в НАТО]».

При этом генсек НАТО подчеркнул, что надеется на принятие «некоторых амбициозных решений [на этот счет] на следующем саммите НАТО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных