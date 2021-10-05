Столтенберг и Байден обсудили усиление поддержки Украины и Грузии

«Мы поддерживаем усилия, направленные на то, чтобы модернизировать, реформировать [армии Украины и Грузии], добиться того, чтобы они соответствовали стандартам НАТО. И когда 30 союзников [по НАТО] согласятся с тем, что они [Грузия и Украина] готовы присоединиться, они присоединятся», — утверждал генсек. «Не могу сказать, — уточнил Столтенберг, — когда это произойдет». «Но это — единственный способ, который можно использовать в данной ситуации», — отметил он и добавил: «Сказав это, могу добавить: думаю, очевидно, что такое не произойдет завтра — их [Киева и Тбилиси] вступление [в НАТО]».