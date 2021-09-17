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Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана

Ведомости

Вывод войск США из Афганистана в августе этого года был поспешным, если не назвать бегством из страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — сказал Путин.

Путин отметил, что происходящее в Афганистане «напрямую проецируется» на интересы безопасности стран — членов ШОС. Нужно задействовать потенциал организации, чтобы оказать содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно блокировать все исходящие из страны угрозы терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма. Путин предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС — Афганистан.

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных