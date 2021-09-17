Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана
Вывод войск США из Афганистана в августе этого года был поспешным, если не назвать бегством из страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — сказал Путин.
Путин отметил, что происходящее в Афганистане «напрямую проецируется» на интересы безопасности стран — членов ШОС. Нужно задействовать потенциал организации, чтобы оказать содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно блокировать все исходящие из страны угрозы терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма. Путин предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС — Афганистан.
В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.