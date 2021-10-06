В Кремле ответили на предложение выслать 300 дипломатов из США
Предложение американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов носит характер эмоционального требования, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве — это, опять же, такое, скорее, эмоциональное какое-то требование. Люди, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работает», — сказал Песков.
Происходящее в отношениях Москвы и Вашингтона приводит к страданию народов обеих стран, отметил представитель Кремля. По его словам, действия американских властей направлены на полное сворачивание отношений с Россией.
«Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран. Скажем так, действия Вашингтона, которые уже продолжаются несколько лет, направленные на полное сворачивание этих отношений, и, более того, такие агрессивные действия, которые были предприняты еще предыдущей администрацией, — я имею в виду захват нашей дипломатической собственности – ни к чему хорошему не привело», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
5 октября четыре сенатора США от республиканской и демократической партий — Марко Рубио, Марк Уорнер, Джим Риш и Боб Менендес — призвали Джо Байдена «немедленно принять меры» для увеличения штата посольства США в Москве. В случае если российское правительство не согласится с этим предложением, сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов из страны.
В МИД России, комментируя призыв сенаторов, предположили, что американские сенаторы добиваются закрытия своих загранучреждений в России.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.