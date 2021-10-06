В Кремле ответили на предложение выслать 300 дипломатов из США

«Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран. Скажем так, действия Вашингтона, которые уже продолжаются несколько лет, направленные на полное сворачивание этих отношений, и, более того, такие агрессивные действия, которые были предприняты еще предыдущей администрацией, — я имею в виду захват нашей дипломатической собственности – ни к чему хорошему не привело», — сказал пресс-секретарь российского лидера.