В МИД ответили на призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
МИД России предположил, что американские сенаторы добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Таким образом российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало призыв сенаторов к президенту США Джо Байдену выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы от расширения штата дипмиссии США, сообщает ТАСС.
«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — подчеркнул собеседник агентства в ведомстве.
5 октября четыре сенатора США от Республиканской и Демократической партий — Марко Рубио, Марк Уорнер, Джим Риш и Боб Менендес — призвали Джо Байдена «немедленно принять меры» для увеличения штата посольства США в Москве. В случае, если российское правительство не согласится с этим предложением, сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов из страны.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.