В МИД ответили на призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

5 октября четыре сенатора США от Республиканской и Демократической партий — Марко Рубио, Марк Уорнер, Джим Риш и Боб Менендес — призвали Джо Байдена «немедленно принять меры» для увеличения штата посольства США в Москве. В случае, если российское правительство не согласится с этим предложением, сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов из страны.