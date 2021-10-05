Байдена призвали выслать 300 российских дипломатов
Четыре сенатора США от Республиканской и Демократической партий — Марко Рубио, Марк Уорнер, Джим Риш и Боб Менендес — призвали президента Джо Байдена «немедленно принять меры» для увеличения штата посольства США в Москве. В случае если российское правительство не согласится с этим предложением, сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов из страны. Об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте сенатора Рубио.
«Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в США. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов», — говорится в тексте письма. Сенаторы указывают, что более 400 российских дипломатов находятся в разных американских штатах, в то время как дипломатическое присутствие США в России сейчас насчитывает около 100 американцев. «Такая несоразмерность дипломатического представительства недопустима», - подчеркнули в сенате.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
Запрет нанимать на работу россиян дипмиссией США был объявлен российскими властями в ответ на американские санкции в связи с кибератаками и вмешательством в выборы, в которых Вашингтон обвинил Москву. Были также высланы десять дипломатов США и ограничены краткосрочные дипломатические поездки.