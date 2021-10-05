Байдена призвали выслать 300 российских дипломатов

«Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в США. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов», — говорится в тексте письма. Сенаторы указывают, что более 400 российских дипломатов находятся в разных американских штатах, в то время как дипломатическое присутствие США в России сейчас насчитывает около 100 американцев. «Такая несоразмерность дипломатического представительства недопустима», - подчеркнули в сенате.