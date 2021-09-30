Россия и США договорились создать рабочие группы по контролю над вооружениями
Россия и США договорились создать две рабочие группы, которые будут заниматься разработкой принципов контроля над вооружениями и потенциалом стратегических вооружений. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров по стратегической стабильности в Женеве. Помимо этого, стороны договорились, что двусторонняя комиссия по ДСНВ начнет работу уже 5 октября.
«Мы договорились о создании двух рабочих групп, которые будут заниматься профильной тематикой. В начале мы должны продолжить обмен сигналами, которые составляют на данном этапе содержание проводимой работы. Это можно осуществлять и в рабочем порядке», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра также отметил, что Россия и США достигли «медленного прогресса» в области кибербезопасности, что «само по себе тоже хорошо».
Агентство передает, что в Госдепе США по итогам переговоров в Женеве заявили, что дискуссия была интенсивной и предметной. Ведомство также подтвердило договоренность создать две межведомственные группы по стратегической стабильности.
О двустороннем взаимодействии по контролю за вооружением договорились президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на переговорах в Женеве, которые прошли в июне. Сейчас проходит второй очный раунд консультаций между двумя странами.