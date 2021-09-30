Россия и США договорились создать рабочие группы по контролю над вооружениями

Россия и США договорились создать две рабочие группы, которые будут заниматься разработкой принципов контроля над вооружениями и потенциалом стратегических вооружений. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров по стратегической стабильности в Женеве. Помимо этого, стороны договорились, что двусторонняя комиссия по ДСНВ начнет работу уже 5 октября.