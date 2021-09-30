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Россия и США договорились создать рабочие группы по контролю над вооружениями

Ведомости

Россия и США договорились создать две рабочие группы, которые будут заниматься разработкой принципов контроля над вооружениями и потенциалом стратегических вооружений. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров по стратегической стабильности в Женеве. Помимо этого, стороны договорились, что двусторонняя комиссия по ДСНВ начнет работу уже 5 октября. 

«Мы договорились о создании двух рабочих групп, которые будут заниматься профильной тематикой. В начале мы должны продолжить обмен сигналами, которые составляют на данном этапе содержание проводимой работы. Это можно осуществлять и в рабочем порядке», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра также отметил, что Россия и США достигли «медленного прогресса» в области кибербезопасности, что «само по себе тоже хорошо».

Агентство передает, что в Госдепе США по итогам переговоров в Женеве заявили, что дискуссия была интенсивной и предметной. Ведомство также подтвердило договоренность создать две межведомственные группы по стратегической стабильности.

О двустороннем взаимодействии по контролю за вооружением договорились президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на переговорах в Женеве, которые прошли в июне. Сейчас проходит второй очный раунд консультаций между двумя странами. 

Ранее по теме: Россия и США обсудили стратегическую стабильность в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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