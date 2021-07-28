Россия и США обсудили стратегическую стабильность в Женеве
Москва и Вашингтон в рамках нового раунда российско-американского диалога 28 июля в Женеве обсудили вопросы стратегической стабильности, сообщает МИД РФ.
«В соответствии с поручением президентов двух стран было проведено комплексное обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Были затронуты различные аспекты дальнейшего развития взаимодействия по указанной тематике», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Межведомственные делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.
Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности.