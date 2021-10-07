Россия предоставила ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным

«Положениями этой статьи предусмотрено, что ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть к 15 октября. Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня — то есть спустя два дня», — пояснил Шульгин, отметив, что «это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ».