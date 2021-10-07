Россия предоставила ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным
Россия предоставила ответ на запрос группы государств — участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с предполагаемым отравлением основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального и инициировала встречный запрос, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин, передает ТАСС.
Он напомнил, что группа так называемых встревоженных государств-участников на проходящей в Гааге 98-й сессии исполсовета ОЗХО адресовала России запрос по второму пункту статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия, определяющей параметры консультаций, сотрудничества и выяснения фактов в рамках конвенции.
«Положениями этой статьи предусмотрено, что ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть к 15 октября. Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня — то есть спустя два дня», — пояснил Шульгин, отметив, что «это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ».
Российская сторона также инициировала встречный запрос, который адресовала Германии, Франции и Швеции. «Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы», — подчеркнул Шульгин, указав, что ранее заданные вопросы остались актуальны, а также появились новые в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального.
Запрос США и еще 44 стран был передан через Организацию по запрещению химического оружия представителям России 6 октября. Вопросы касались предполагаемого отравления Алексея Навального в августе прошлого года. Суть этих вопросов в сообщении не раскрывалась.