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Россия предоставила ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным

Ведомости

Россия предоставила ответ на запрос группы государств — участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с предполагаемым отравлением основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального и инициировала встречный запрос, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин, передает ТАСС.

Он напомнил, что группа так называемых встревоженных государств-участников на проходящей в Гааге 98-й сессии исполсовета ОЗХО адресовала России запрос по второму пункту статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия, определяющей параметры консультаций, сотрудничества и выяснения фактов в рамках конвенции.

«Положениями этой статьи предусмотрено, что ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть к 15 октября. Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня — то есть спустя два дня», — пояснил Шульгин, отметив, что «это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ».

Российская сторона также инициировала встречный запрос, который адресовала Германии, Франции и Швеции. «Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы», — подчеркнул Шульгин, указав, что ранее заданные вопросы остались актуальны, а также появились новые в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального.

Запрос США и еще 44 стран был передан через Организацию по запрещению химического оружия представителям России 6 октября. Вопросы касались предполагаемого отравления Алексея Навального в августе прошлого года. Суть этих вопросов в сообщении не раскрывалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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