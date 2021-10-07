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Захарова обещала ответить на действия ОЗХО по делу Навального

Ведомости

Россия незамедлительно ответит на «антироссийский выпад» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках истории с предполагаемым отравлением основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наш ответ на этот очередной антироссийский выпад последует незамедлительно», — сказала она. «С нашим встречным демаршем и соответствующими ему документами можно будет вскоре ознакомиться на открытой части официального сайта ОЗХО», — отметила Захарова на брифинге для СМИ.

Представитель российского ведомства также заявила о несостыковках в истории с «отравлением» Навального. По ее словам, она изобилует «дезинформацией, абсолютно темными, неприязненными моментами, инсинуациями, причем на самом высоком политическом уровне». Развитие событий после дня предполагаемого отравления основателя ФБК, 20 августа 2020 г., «все больше подтверждает, что все это является примитивно сбалансированной и грубо реализованной спецслужбами ряда стран Запада чистейшей провокацией, которая была, наверное, замешана на сговоре в целях вмешательства во внутренние дела РФ», добавила она.

6 октября США и еще 44 страны через Организацию по запрещению химического оружия передали представителям России вопросы, которые касаются предполагаемого отравления Алексея Навального в августе прошлого года. Суть этих вопросов в сообщении не раскрывается. Конвенция по химическому оружию требует, чтобы Россия предоставила свой ответ в течение 10 дней. Госдеп выразил беспокойство из-за «отсутствия прозрачности и сотрудничества» со стороны Москвы по этому делу.

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем в состоянии комы перевезли на лечение в Германию. Лаборатория бундесвера нашла в его крови следы отравляющего боевого вещества «Новичок», позже это подтвердили европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО. США и страны Европы возложили ответственность за якобы отравление Навального на российские власти. Российская сторона обвинение отрицает и требует предоставить результаты анализов Навального, но до сих пор их так и не получила. Российские же специалисты следов отравления в крови Навального не обнаружили.

Ранее по теме: США и 44 страны передали России вопросы по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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