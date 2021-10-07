Захарова обещала ответить на действия ОЗХО по делу Навального

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем в состоянии комы перевезли на лечение в Германию. Лаборатория бундесвера нашла в его крови следы отравляющего боевого вещества «Новичок», позже это подтвердили европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО. США и страны Европы возложили ответственность за якобы отравление Навального на российские власти. Российская сторона обвинение отрицает и требует предоставить результаты анализов Навального, но до сих пор их так и не получила. Российские же специалисты следов отравления в крови Навального не обнаружили.