США и 44 страны передали России вопросы по делу Навального
США и еще 44 страны через Организацию по запрещению химического оружия передали представителям России вопросы, которые касаются предполагаемого отравления основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального в августе прошлого года. Об этом сообщает госдеп на своем сайте.
«Сегодня в Гааге Соединенные Штаты и еще 44 страны передали Российской Федерации вопросы, касающиеся отравления господина Алексея Навального на территории России в прошлом году», — говорится в сообщении. Суть этих вопросов в сообщении не раскрывается. Конвенция по химическому оружию требует, чтобы Россия предоставила свой ответ в течение 10 дней. Госдеп выразил беспокойство из-за «отсутствия прозрачности и сотрудничества» со стороны Москвы в связи с предполагаемым отравлением основателя ФБК.
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем в состоянии комы перевезли на лечение в Германию. Лаборатория Бундесвера нашла в его крови следы отравляющего боевого вещества «Новичок», позже это подтвердили европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО. США и страны Европы возложили ответственность за якобы отравление Навального на российские власти. Российская сторона обвинение отрицает и требует предоставить результаты анализов Навального, но до сих пор их так и не получила.
Посольство России в США в ответ на публикацию госдепа назвало обвинения в отравлении Навального «голословными». В сообщении дипломатов сказано, что Россия привержена обязательствам по КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия): в 2017 г. в стране были уничтожены все запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО.
«В свою очередь США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», — сказано в комментарии.