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Клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального

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Немецкая клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, говорится на сайте клиники. В пресс-релизе клиники отмечается, что отчет о лечении Навального был опубликован по запросу Lancet и с согласия Навального.

В отчете медики повторили, что, по результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, основатель ФБК был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет.

В выписке врачи омской больницы указали, что у пациента наблюдалось коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением. Также была диагностирована дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Российские медики провели интубацию и подключили политика к ИВЛ. В отчете говорится, что врачи использовали «неспецифические» препараты для контроля симптомов. Ранее сообщалось, что больному вводился атропин. 22 августа Навального перевезли в «Шарите».

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У Навального, согласно опубликованному отчету, было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Через две недели правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория Германии выявила в образцах крови, взятых сразу после поступления Навального в клинику, фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы лаборатории. Однако немецкие власти до сих пор не предоставили России доказательства и результаты его анализов. Генпрокуратура России направляла в ФРГ несколько запросов о правовой помощи, однако Германия не ответила на них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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