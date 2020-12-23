Клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального

У Навального, согласно опубликованному отчету, было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Через две недели правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория Германии выявила в образцах крови, взятых сразу после поступления Навального в клинику, фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы лаборатории. Однако немецкие власти до сих пор не предоставили России доказательства и результаты его анализов. Генпрокуратура России направляла в ФРГ несколько запросов о правовой помощи, однако Германия не ответила на них.