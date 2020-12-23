Клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального
Немецкая клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, говорится на сайте клиники. В пресс-релизе клиники отмечается, что отчет о лечении Навального был опубликован по запросу Lancet и с согласия Навального.
В отчете медики повторили, что, по результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, основатель ФБК был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет.
В выписке врачи омской больницы указали, что у пациента наблюдалось коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением. Также была диагностирована дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Российские медики провели интубацию и подключили политика к ИВЛ. В отчете говорится, что врачи использовали «неспецифические» препараты для контроля симптомов. Ранее сообщалось, что больному вводился атропин. 22 августа Навального перевезли в «Шарите».
У Навального, согласно опубликованному отчету, было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Через две недели правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория Германии выявила в образцах крови, взятых сразу после поступления Навального в клинику, фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы лаборатории. Однако немецкие власти до сих пор не предоставили России доказательства и результаты его анализов. Генпрокуратура России направляла в ФРГ несколько запросов о правовой помощи, однако Германия не ответила на них.