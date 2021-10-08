«Коммерсантъ» узнал о возможном ответе Москвы на высылку дипломатов из Брюсселя
Ответные меры России на высылку членов постпредства страны при НАТО сейчас проходят межведомственное согласование, решено, что они коснутся Военной миссии связи НАТО в Москве, которая работает под эгидой посольства Бельгии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. На сайте НАТО говорится, что миссия состоит из 13 человек, однако, по данным издания, их вдвое меньше.
Задача миссии – содействовать расширению диалога НАТО и России путем взаимодействия между Военным комитетом альянса и Минобороны. Однако сотрудничество между Россией и НАТО было заморожено в апреле 2014 г. по инициативе альянса как реакция на присоединение Крыма. Один из собеседников издания на условиях анонимности сообщил, что без регулярных контактов по военной линии «можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно».
Источники издания затруднились сказать, будут ли какие-то ограничения в отношении Информационного бюро НАТО в Москве, но они не исключили, что Россия сама закроет свою миссию при НАТО. «Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там»,— отметил один из источников.
В Североатлантическом альянсе приняли решение уменьшить российскую миссию вдвое — до десяти человек. Восемь сотрудников представительства России лишили аккредитации на основании того, что они якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки», еще две позиции были упразднены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что такое решение связано не с конкретными действиями России, а с усилением «вредоносной деятельности» с ее стороны в целом.
Замглавы МИДа Александр Грушко отреагировал на шаг альянса критикой предыдущих заявлений со стороны НАТО о стремлении к деэскалации в отношениях с Россией. «После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы»?» — заявил дипломат. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что НАТО «практически полностью» уничтожило возможности нормализации отношений с Россией.