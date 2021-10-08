«Коммерсантъ» узнал о возможном ответе Москвы на высылку дипломатов из Брюсселя

Задача миссии – содействовать расширению диалога НАТО и России путем взаимодействия между Военным комитетом альянса и Минобороны. Однако сотрудничество между Россией и НАТО было заморожено в апреле 2014 г. по инициативе альянса как реакция на присоединение Крыма. Один из собеседников издания на условиях анонимности сообщил, что без регулярных контактов по военной линии «можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно».