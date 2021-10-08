В Кремле рассказали об ответных мерах на заявления НАТО о высылке дипломатов
Россия сформулирует и реализует ответные меры на заявления военного альянса НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в НАТО приняли решение уменьшить российскую миссию вдвое — до десяти человек. Восемь сотрудников представительства России лишили аккредитации на основании того, что они якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки», еще две позиции были упразднены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что решение выслать представителей российской миссии связано не с конкретными действиями России, а с усилением «вредоносной деятельности» с ее стороны в целом.
«Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет. Возможность для диалога наши натовские контрагенты сужают, безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы. Но в данном случае еще раз повторяю: НАТО – это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия, это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность, так мы его и воспринимаем. И это наше восприятие отчетливо подтверждается действиями этого блока», — сказал Песков.
Замглавы МИДа Александр Грушко ранее отреагировал на шаг альянса критикой предыдущих заявлений со стороны НАТО о стремлении к деэскалации в отношениях с Россией. «После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы»?» — заявил дипломат.
8 октября источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что ответные меры России на высылку членов постпредства страны при НАТО сейчас проходят межведомственное согласование. По данным издания, они коснутся Военной миссии связи НАТО в Москве, которая работает под эгидой посольства Бельгии.