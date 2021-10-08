В Кремле рассказали об ответных мерах на заявления НАТО о высылке дипломатов

«Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет. Возможность для диалога наши натовские контрагенты сужают, безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы. Но в данном случае еще раз повторяю: НАТО – это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия, это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность, так мы его и воспринимаем. И это наше восприятие отчетливо подтверждается действиями этого блока», — сказал Песков.