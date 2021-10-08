Лавров назвал причины газового кризиса в Европе
Действия Еврокомиссии и США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются одной из причин газового кризиса в Европе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
«Не будем забывать, что когда "Северный поток — 1", "Северный поток — 2" строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили Третий энергопакет», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Такое решение стало одной из причин того, что мощности «Северного потока» используются на 50%, то же самое будет и с «Северным потоком – 2».
Еще одной причиной газового кризиса, по словам Лаврова, стало давление США в том числе на Германию, которую «прям заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа, вместо этого строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа». Теперь, когда терминалы построены, а цены на газ выросли, весь сжиженный газ поставляется в Азию и Латинскую Америку.
6 октября Путин провел совещание по вопросам энергетики. Президент поддержал идею увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на него в Европе. Однако, по его словам, это нужно делать не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. «Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно», — говорил президент.
Цена на газ в Европе бьет рекорды с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2». Financial Times сообщила, что после заявления Путина, что Россия готова помочь стабилизировать цены на энергоносители, цены на газ стали заметно снижаться.