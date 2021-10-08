Лавров назвал причины газового кризиса в Европе

Цена на газ в Европе бьет рекорды с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2». Financial Times сообщила, что после заявления Путина, что Россия готова помочь стабилизировать цены на энергоносители, цены на газ стали заметно снижаться.