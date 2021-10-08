МИД РФ потребовал от США снять иммунитет с подозреваемых в краже морпехов
Министерство иностранных дел России направило в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников миссии, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.
Ранее в пятницу источники в правоохранительных органах сказали агентству, что трое американцев из посольства США обвиняются в краже рюкзака у детского психолога, отдыхавшего в одном из баров Москвы. По факту пропажи, которая предположительно произошла 18 сентября, было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ).
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что трое подозреваемых в совершении кражи установлены. Ими оказались морпехи в возрасте от 21 до 26 лет из административно-технического персонала посольства.
В июле сообщалось о краже служащим американского посольства указателя на железнодорожной станции в Тверской области. По словам представителя МИДа, иммунитет подозреваемого не был снят, и он был отправлен в США.