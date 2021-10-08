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МИД РФ потребовал от США снять иммунитет с подозреваемых в краже морпехов

Ведомости

Министерство иностранных дел России направило в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников миссии, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

Ранее в пятницу источники в правоохранительных органах сказали агентству, что трое американцев из посольства США обвиняются в краже рюкзака у детского психолога, отдыхавшего в одном из баров Москвы. По факту пропажи, которая предположительно произошла 18 сентября, было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ).

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что трое подозреваемых в совершении кражи установлены. Ими оказались морпехи в возрасте от 21 до 26 лет из административно-технического персонала посольства.

В июле сообщалось о краже служащим американского посольства указателя на железнодорожной станции в Тверской области. По словам представителя МИДа, иммунитет подозреваемого не был снят, и он был отправлен в США.

Ранее по теме: Захарова обвинила сотрудника посольства США в краже железнодорожного указателя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных