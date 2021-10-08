МИД РФ потребовал от США снять иммунитет с подозреваемых в краже морпехов

Ранее в пятницу источники в правоохранительных органах сказали агентству, что трое американцев из посольства США обвиняются в краже рюкзака у детского психолога, отдыхавшего в одном из баров Москвы. По факту пропажи, которая предположительно произошла 18 сентября, было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ).