ИГ взяло ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана
«Вилаят Хорасан» (ответвление запрещенной в России террористической организации ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в мечети города Кундуз на севере Афганистана, сообщает AFP со ссылкой на заявление группировки.
Группировка заявила, что взрыв во время пятничной молитвы в шиитской мечети Сеид-Абад произвел террорист-смертник. Сообщается, что это первый теракт в Кундузе после того, как город 8 августа перешел под контроль «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Представители «Талибана», который контролирует Афганистан, подтвердили, что в результате взрыва была убита или ранена по меньшей мере сотня человек, спецназ прибыл на место происшествия для расследования теракта. Если информация о сотне погибших подтвердится, атака на Сеид-Абад станет крупнейшей в Афганистане с тех пор, как США вывели свои войска из страны в августе.
«Вилаят Хорасан» ранее уже взяла на себя ответственность за взрывы в районе аэропорта Кабула 27 августа. Тогда теракты унесли жизни по меньшей мере 90 человек, включая американских солдат.
В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики «Талибана» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.