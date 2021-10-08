ИГ взяло ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана

Представители «Талибана», который контролирует Афганистан, подтвердили, что в результате взрыва была убита или ранена по меньшей мере сотня человек, спецназ прибыл на место происшествия для расследования теракта. Если информация о сотне погибших подтвердится, атака на Сеид-Абад станет крупнейшей в Афганистане с тех пор, как США вывели свои войска из страны в августе.