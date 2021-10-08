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ИГ взяло ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана

Ведомости

«Вилаят Хорасан» (ответвление запрещенной в России террористической организации ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в мечети города Кундуз на севере Афганистана, сообщает AFP со ссылкой на заявление группировки.

Группировка заявила, что взрыв во время пятничной молитвы в шиитской мечети Сеид-Абад произвел террорист-смертник. Сообщается, что это первый теракт в Кундузе после того, как город 8 августа перешел под контроль «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Представители «Талибана», который контролирует Афганистан, подтвердили, что в результате взрыва была убита или ранена по меньшей мере сотня человек, спецназ прибыл на место происшествия для расследования теракта. Если информация о сотне погибших подтвердится, атака на Сеид-Абад станет крупнейшей в Афганистане с тех пор, как США вывели свои войска из страны в августе.

«Вилаят Хорасан» ранее уже взяла на себя ответственность за взрывы в районе аэропорта Кабула 27 августа. Тогда теракты унесли жизни по меньшей мере 90 человек, включая американских солдат.

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики «Талибана» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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