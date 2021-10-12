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Мэр Пензы подал в отставку

Ведомости

Мэр Пензы Андрей Лузгин подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщается на сайте администрации города.

«Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет», — сказано в сообщении.

Вопрос об отставке Лузгина будет рассмотрен на заседании городской Думы 15 октября. Исполнение обязанностей мэра возложено на замглавы администрации Пензы Александра Басенко.

Лузгин стал мэром Пензы 25 октября 2019 г. До этого, с 2016 г., он был заместителем председателя правительства Пензенской области, курировал разработку государственных программ региона и координировал реализацию программ социально-экономического развития региона.

23 марта президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Накануне того арестовали по делу о получении взятки в 31 млн руб. от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова.

По данным следствия, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должна была получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений региона. В апреле Белозерцев признал вину.

https://new-ed.vedomosti.ru/editorial/documents/140737489122643/edit
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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