Мэр Пензы подал в отставку

По данным следствия, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должна была получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений региона. В апреле Белозерцев признал вину.