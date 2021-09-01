Суд оставил экс-губернатора Пензенской области Белозерцева в СИЗО

Белозерцева обвиняют в получении взятки в 31 млн руб. от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова. По данным следствия, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должен был получить конкурентное преимущество при заключении госконтрактов на техническое и логистическое сопровождение лекарств и реактивов, закупленных для медучреждений Пензенской области.