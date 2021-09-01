Суд оставил экс-губернатора Пензенской области Белозерцева в СИЗО
Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на продление его ареста до конца октября. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
«Мосгорсуд оставил жалобу экс-губернатора Пензенской области на продление меры пресечения без удовлетворения», — говорится в сообщении. Басманный суд продлил арест Белозерцеву в середине августа до 20 октября текущего года.
Белозерцева обвиняют в получении взятки в 31 млн руб. от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова. По данным следствия, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должен был получить конкурентное преимущество при заключении госконтрактов на техническое и логистическое сопровождение лекарств и реактивов, закупленных для медучреждений Пензенской области.
Все фигуранты дела были арестованы, включая также замруководителя представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова. Фигурантам дела выдвинуты обвинения в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
В конце марта президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку. 6 апреля тот признался в получении взятки в 20 млн руб. В то же время адвокат экс-губернатора отметил, что автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк» и находится в лизинге.