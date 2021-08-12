Суд оставил бизнесмена Бориса Шпигеля в СИЗО

В апреле Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена по делу о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев признался в суде, что получил взятку в 20 млн руб. от Шпигеля. Адвокат экс-чиновника пояснил, что эти деньги предназначались на предвыборную кампанию. В то же время защита Белозерцева отметила, что автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк». Сам бывший губернатор отметил, что не протежировал предприятию бизнесмена и его компания работала в регионе на общих условиях.