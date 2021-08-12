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Суд оставил бизнесмена Бориса Шпигеля в СИЗО

Ведомости

Суд не установил наличие у основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, и оставил его под стражей, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы Сергея Аристова, который посетил бизнесмена в изоляторе.

«У Шпигеля имеются заболевания, подпадающие под постановление правительства, которым установлен запрет на содержание под стражей людей с определенными болезнями. Но суд постановил, что медицинских противопоказаний содержать Шпигеля в СИЗО нет, оставив его под стражей», — рассказал Аристов.

В апреле Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена по делу о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев признался в суде, что получил взятку в 20 млн руб. от Шпигеля. Адвокат экс-чиновника пояснил, что эти деньги предназначались на предвыборную кампанию. В то же время защита Белозерцева отметила, что автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк». Сам бывший губернатор отметил, что не протежировал предприятию бизнесмена и его компания работала в регионе на общих условиях.

В деле также фигурируют замруководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. В зависимости от роли каждого из фигурантов дела им выдвинуты обвинения в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

Ранее по теме: Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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