Суд оставил бизнесмена Бориса Шпигеля в СИЗО
Суд не установил наличие у основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, и оставил его под стражей, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы Сергея Аристова, который посетил бизнесмена в изоляторе.
«У Шпигеля имеются заболевания, подпадающие под постановление правительства, которым установлен запрет на содержание под стражей людей с определенными болезнями. Но суд постановил, что медицинских противопоказаний содержать Шпигеля в СИЗО нет, оставив его под стражей», — рассказал Аристов.
В апреле Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена по делу о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев признался в суде, что получил взятку в 20 млн руб. от Шпигеля. Адвокат экс-чиновника пояснил, что эти деньги предназначались на предвыборную кампанию. В то же время защита Белозерцева отметила, что автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк». Сам бывший губернатор отметил, что не протежировал предприятию бизнесмена и его компания работала в регионе на общих условиях.
В деле также фигурируют замруководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. В зависимости от роли каждого из фигурантов дела им выдвинуты обвинения в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).