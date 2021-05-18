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Суд продлил арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил до 20 августа арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля по делу о получении взятки, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Ходатайства следователя удовлетворены. Срок содержания под стражей Белозерцева и Шпигеля продлен до 20 августа 2021 года», — рассказала она.

Белозерцева обвиняют в получении взятки от Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова на общую сумму 31 млн руб. По данным следствия, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должна была получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области. 

Все фигуранты дела были арестованы. Под стражу также отправлены заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. В зависимости от роли каждого из шести фигурантов дела им выдвинуты обвинения в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

23 марта президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку. 6 апреля тот признался в получении 20 млн руб. В то же время адвокат экс-губернатора отметил, что автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк» и находится в лизинге.

Ранее по теме: Белозерцев и Шпигель не определились насчет предназначения 20 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных