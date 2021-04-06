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Белозерцев и Шпигель не определились насчет предназначения 20 млн рублей

Мосгорсуд подтвердил арест обвиняемых в получении и даче взятки
Константин Гликин
Белозерцев и Шпигель не определились насчет предназначения 20 млн рублей /АГН Москва

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не отрицает, что экс-сенатор от Пензенской области и предприниматель Борис Шпигель передал ему 20 млн руб. Об этом стало известно 6 апреля в ходе заседания в Мосгорсуде, где была подтверждена законность заключения под стражу Белозерцева.

Средства от Шпигеля предназначались на ведение губернаторской кампании Белозерцева в 2020 г., заявил его адвокат Алексей Шуварин. Запись телефонных переговоров подтверждает, что получение денег Белозерцевым не было связано с развитием бизнеса Шпигеля в области, в частности компании «Биотэк», сказал адвокат. Белозерцев заявил, что не «протежировал» структурам Шпигеля, а компания работала задолго до его прихода на пост губернатора в 2015 г.

Если эти средства были переданы на проведение кампании, то Шпигель был серьезным ее спонсором: по закону о выборах губернатора Пензенской области предельный объем официального избирательного фонда кандидата – 50 млн руб. А максимальный размер одного перевода в избирательный фонд от физлица составляет 1 млн руб., если же поступает больше, то деньги нужно вернуть. В противном случае это может быть основанием для снятия кандидата с выборов, говорит политический юрист Гарегин Митин. Но если речь идет о средствах, переданных на ведение выборов, жертвователь должен передавать деньги не лично кандидату, а перечислять средства в его избирательный фонд, о чем речь не шла, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных